Агрономы назвали правила ухода за свеклой в середине лета

Свекла хорошо растет при минимальном уходе. Однако существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для получения хорошего урожая.

Свеклу нужно сажать на солнечных местах. Для нее подходят нейтральные рыхлые почвы. Перед посевом можно внести вызревший перегной, но не свежий навоз.

Свекла не любит затенения и плохо растет в слишком густых посадках. Если для роста корнеплодов получилось слишком мало места, растения нужно проредить.

На этапе роста ботвы свеклу подкармливают азотными удобрениями, например, настоем травы или коровяка, аммиачной селитрой или мочевиной.

Вторая половина лета – это время роста корнеплодов. Этому процессу помогает древесная зола, содержащая полезные вещества. Ее используют в качестве настоя для полива.

В июле и августе стоит подкормить свеклу натрием. Для этого необходимо приготовить раствор обыкновенной поваренной соли.

Есть специальные подкормки для улучшения качества и вкусовых характеристик корнеплода. Такие составы содержат бор. Можно приготовить удобрение самостоятельно на основе борной кислоты.

Нужно внимательно контролировать состояние растений, чтобы вовремя увидеть нехватку того или иного элемента и принять меры.