Огородники рассказали о самых эффективных способах борьбы с бабочкой-капустницей
Бабочку-капустницу вполне можно считать вредителем, хотя сама она не наносит ущерба огородным культурам. Но гусеницы насекомого способны уничтожить весь урожай капусты.
Для борьбы с насекомым можно использовать как покупные средства, так и народные методы. К первым относятся Кинмикс, Искра, Каратэ.
Для тех, кто не хочет использовать химию в своем огороде, есть и народные средства. Они натуральные и не мешают выращивать экологически чистый урожай.
Можно залить 200 г шишек хвойных деревьев 1 л горячей воды и настоять неделю. Затем настой процеживают и опрыскивают растения, смешав с водой 1:10.
Еще один раствор готовится из жидкого мыла и золы. На приготовление такого состава уйдет меньше времени, чем на хвойный настой.
500 г древесной золы нужно растворить в 10 л воды. Раствор настаивают 4 часа, добавляют в него 2 ст.л. жидкого мыла и обрабатывают грядки.
Можно собирать гусениц в ручную. Но при этом важно защитить кожу рук, надев перчатки, иначе можно получить раздражение.
Основное правило борьбы с капустницей – это постоянный контроль грядок с растениями. Чем раньше будут замечены вредители, тем проще от них избавиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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