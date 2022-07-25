Садоводы рассказали, почему нужно посадить базилик на своем участке

Базилик – пряная трава, которая неизменно вызывает ассоциации со средиземноморской кухней. У него множество достоинств, ради которых стоит сажать его на своем участке.

Базилик незаменим  в кулинарии. Его добавляют в самые разнообразные блюда, от супов и рагу до салатов и соусов. Он подходит для пиццы, различных закусок, солений и даже варенья. 

Посадить базилик можно для использования в свежем виде или для последующего засушивания. Во втором случае его можно будет использовать на кухне круглый год.

Проще всего выращивать базилик с помощью рассады. В марте высаживаются семена, а в мае растение переносится в открытый грунт. 

Базилик способен улучшать рост томатов, баклажанов, сладкого перца. По этой причине его лучше сажать не на отдельную грядку, а вместе с этими огородными культурами. 

Для растения подходит влажный рыхлый грунт. Еще одно его полезное свойство заключается в отпугивании вредителей. Он может защитить от насекомых даже плодовые деревья, если растет рядом.

Если рассада базилика высажена в грунт в теплую погоду, она прекрасно приживается и быстро растет. Можно прищипывать верхушку, чтобы трава была более пышной. 

В конце июля или начале августа базилик начинает цвести, тратит все силы на образование цветов и семян. В это время цветоносы лучше удалять, чтобы базилик активнее наращивал свежую зелень.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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