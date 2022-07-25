Фермеры раскрыли секреты выращивания гигантской тыквы

Для выращивания гигантской тыквы нужно выбрать семена подходящего сорта и вырастить рассаду. К моменту переноса в открытый грунт она должна быть достаточно крепкой.

У рассады к моменту высадки должно быть пять настоящих листков. При пересадке важно не повредить корни.

Тыкву нельзя высаживать в холодную землю, нужно дождаться тела. Иначе растение могут поражать корневая гниль или другие заболевания.

Для роста тыкве потребуется достаточно места. Сажать его следует на хорошо освещенном участке, который не продувается ветром.

Растение нужно подкармливать. Для этого подходят удобрения на основе магния, мука морских водорослей. Кислую почву нужно раскислить с помощью доломитовой муки, мела или извести.

Для выращивания тыквы используются азотные удобрения и биогумус. В лунки закладывается перегной, комплексное удобрение.

После посадки куст окучивают, поливают, мульчируют грунт. В дальнейшем потребуются регулярные подкормки, лучше всего – настоями органики. Кусты обязательно нужно формировать.

Тыквы нужно прищипывать, чтобы они не завязывали плоды на дополнительных побегах. Первая прищипка делается над четвертым-пятым листом.