Агрономы объяснили, почему не растут головки брокколи и цветной капусты

Брокколи и цветная капуста – очень полезные овощи. Но иногда с их выращивание возникают проблемы, поскольку у растений не завязываются головки.

Одна из причин – это слабо развитая корневая система растений, из-за которой капута плохо усваивает питательные веществ из почвы.

Причиной проблем могут быть и холода. Формирование головок происходит только в теплую погоду. Недостаток воды и микроэлементов тоже препятствует образованию вилка.

Цветной капусте и брокколи необходимы подкормки на основе бора, молибдена и магния. Можно использовать комплексные минеральные составы или опрыскивать растения раствором борной кислоты.

Капуста хорошо реагирует на органические подкормки, на зеленые удобрения, биогумус. Обработку повторяют раз в неделю. Неплохой эффект дает мульчирование.

При появлении головок нужно чередовать подкормки: после зеленого удобрения через 2 недели внести зольный раствор, а затем снова настой травы. Все удобрения вносятся только в хорошо увлажненный грунт.

Цветная капуста любит солнечные места, брокколи – затененные. Это нужно учитывать при посадке. При сильной жаре цветная капуста начинает цвести, и хорошего урожая можно не ждать.

После срезки вилка не следует выбрасывать растение. Из боковых пазух появится новый урожай, причем это может произойти даже осенью.