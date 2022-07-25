Агрономы объяснили, почему не растут головки брокколи и цветной капусты
Брокколи и цветная капуста – очень полезные овощи. Но иногда с их выращивание возникают проблемы, поскольку у растений не завязываются головки.
Одна из причин – это слабо развитая корневая система растений, из-за которой капута плохо усваивает питательные веществ из почвы.
Причиной проблем могут быть и холода. Формирование головок происходит только в теплую погоду. Недостаток воды и микроэлементов тоже препятствует образованию вилка.
Цветной капусте и брокколи необходимы подкормки на основе бора, молибдена и магния. Можно использовать комплексные минеральные составы или опрыскивать растения раствором борной кислоты.
Капуста хорошо реагирует на органические подкормки, на зеленые удобрения, биогумус. Обработку повторяют раз в неделю. Неплохой эффект дает мульчирование.
При появлении головок нужно чередовать подкормки: после зеленого удобрения через 2 недели внести зольный раствор, а затем снова настой травы. Все удобрения вносятся только в хорошо увлажненный грунт.
Цветная капуста любит солнечные места, брокколи – затененные. Это нужно учитывать при посадке. При сильной жаре цветная капуста начинает цвести, и хорошего урожая можно не ждать.
После срезки вилка не следует выбрасывать растение. Из боковых пазух появится новый урожай, причем это может произойти даже осенью.
Опубликовано: Светлана Репина
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