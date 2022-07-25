В Польше собрали почти €5 млн для закупки беспилотника Bayraktar для Украины

За четыре дня до окончания сбора денег в Польше на турецкий беспилотник Bayraktar для украинской армии, он достиг своей цели. Уже собрано более 22,5 млн злотых (около €4,8 млн.), сообщает Gazeta.pl.

Bayraktar TB2 — беспилотный дрон массой 650 кг, длиной 6 метров и размахом крыла 12 метров. Это оборудование способно находиться в воздухе непрерывно в течение 24 часов на высоте более 8000 метров. Он способен нести противотанковые ракеты, а также имеет современную систему наблюдения и разведки.

Боевые беспилотники применялись против ранее в Сирии и Ливии. Украинцы купили более 20 таких беспилотников до начала российской спецоперации, еще 16 были заказаны в январе и получены в марте.

В мае литовцы организовали сбор средств на закупку боевого беспилотника для Украины и всего за несколько дней удалось собрать всю сумму в 5 млн евро.

Акция, однако, имела неожиданное завершение — когда министр обороны Литвы приехал в Турцию для финализации формальностей в этом вопросе, в компании Baykar Maki ​​заявили, что беспилотник будет передан Украине бесплатно.