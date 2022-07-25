Граждане Германии больше не могут себе позволить даже 7-дневный отпуск раз в году

По сообщениям прессы, более чем каждый пятый житель Германии (22,4%) не имеет достаточно денег, чтобы позволить себе семидневный отпуск раз в году.

Особенно это касается людей с детьми - статистический риск того, что они не смогут позволить себе каникулы, явно возрастает.

Медиасеть Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) опубликовала данные, полученные председателем Левой партии в Бундестаге Дитмаром Барчем от Евростата - Европейского статистического управления за 2020 год.

У четырех из десяти родителей-одиночек (42,2%) не хватило денег на отпуск, сказал политик. Для пар риск бедности увеличивался с увеличением количества детей.

Среди пар с одним ребенком 18,1% не могли позволить себе семидневный отпуск. В семьях с тремя и более детьми этот процент возрастает до 29,4%.

Данные показывают, что риск бедности меньше всего угрожает бездетным парам, в которых один из партнеров старше 65 лет. В этой группе 15,9%. людям не хватает денег на отдых.