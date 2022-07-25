В Германии преступники уничтожили часть мемориала в концлагере Бухенвальд

Неизвестные сломал деревья, посаженные в память о жертвах бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, недалеко от Веймара в Германии, сообщает dpa.

Ранее преступники срубили семь деревьев памяти, посвященных, в частности, детей, убитых в лагере.

Уничтоженные деревья принадлежали проекту "1000 Buchen", координируемому организацией Lebenshilfe-Werk. С 1999 года ежегодно сажают деревья, посвященные жертвам немецкого нацизма.

Место, где были найдены сломанные деревья, является частью «марша смерти» заключенных. Этим термином обозначают депортации из лагеря, начатые немцами незадолго до его освобождения американцами в начале апреля 1945 года.

Тысячи заключенных были отправлены в другие концлагеря, такие как Флоссенбюрг и Дахау. Многие не выжили.

Несколькими днями ранее возле мемориала в Бухенвальде неизвестные срубили семь деревьев в память о жертвах концлагеря. Деревья были посвящены убитым детям Бухенвальда, а также шести названным узникам.

Через Бухенвальд в годы Второй мировой войны прошло около 280 000 узников. Около 56 000 из них были убиты или умерли от голода, болезней и медицинских экспериментов.