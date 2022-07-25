Times: западные СМИ специально скрывают правду об успехах ВС РФ в Украине

Издание Times утверждает, что иностранные СМИ намеренно не рассказывают об успешности действий российской армии на территории Украины.

25 июля журналист Род Лиддл опубликовал колонку для газеты Times, где сообщил, что западные средства массовой информации намеренно скромно освещают наступательные успехи российской армии во время спецоперации в Украине. При этом Лиддл утверждает, что когда скрыть успех армии РФ невозможно, СМИ запада пишут дезинформацию о воображаемых зверствах российских солдат.

Также Род Лиддл уверен, что зарубежные газеты уделяют излишнее внимание любому заявлению каждого украинского политика с целью раздуть видимость способности ВСУ ожесточённо сопротивляться российской спецоперации.