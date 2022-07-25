Siemens передала «Газпрому» лицензию на ремонт турбины для «Северного потока»
Компания Siemens передала российскому "Газпрому"документы о ремонте турбины для North Stream AG.
В понедельник утром российское издание "Коммерсант" сообщило, что канадская фирма Siemens адресовала "Газпрому" документы с лицензией на починку, перевозку и обслуживание турбины, необходимой для работы российского газопровода "Северный поток".
Примечательно, что ещё накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Siemens утверждали о передаче турбины "Газпрому", но ещё не передали компании даже документы о начале транспортировки этой турбины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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