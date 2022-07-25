Правительство КНДР обвинило США в биологическом терроризме на Украине
Правительство Северной Кореи утверждает, что США превратились в государство-биологического террориста и ведут соответствующие разработки на Украине.
Утром 25 июля пресс-служба правительства КНДР обвинила Соединённые Штаты в разработке биологического оружия по всему миру с целью проведения актов биотерроризма, угрожающего выживаемости современного человечества.
В Северной Корее согласились с позицией России о том, что Вашингтон давно вёл разработку биологического оружия на территории Украины, что должно быть расследовано международными спецслужбами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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