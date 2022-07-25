Правительство КНДР обвинило США в биологическом терроризме на Украине

Правительство Северной Кореи утверждает, что США превратились в государство-биологического террориста и ведут соответствующие разработки на Украине.

Утром 25 июля пресс-служба правительства КНДР обвинила Соединённые Штаты в разработке биологического оружия по всему миру с целью проведения актов биотерроризма, угрожающего выживаемости современного человечества.

В Северной Корее согласились с позицией России о том, что Вашингтон давно вёл разработку биологического оружия на территории Украины, что должно быть расследовано международными спецслужбами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 