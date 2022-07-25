Китай отказался делать инвестиции в РФ по программе «Один пояс, один путь»
Аналитический центр Green Finance & Development Center утверждает, что Китай не стал делать инвестиции в России по программе "Один пояс, один путь".
Пресс-служба шанхайского университета GFDC утверждает, что Китай приостановил инвестиции в Россию по программе "Один пояс, один путь". В центре пояснили, что отсутствие инвестиций в РФ носит временный характер, поскольку Китай не совершал их на территории России лишь в первое полугодие.
По данным GFDC, в первой половине 2022 года программа Китая "Один пояс, один путь" включала инвестиции в экономику Саудовской Аравии, игнорируя вложения в экономики России, Египта и Шри-Ланки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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