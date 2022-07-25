7 человек получили ранения в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса.

Два человека погибли на месте и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке района Сан-Педро в Лос-Анджелесе. Об этом происшествии сообщили власти города в воскресенье. По состоянию на вечер воскресенья один человек находился в критическом состоянии.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, четверо пострадавших - мужчины и три женщины. Их возраст варьируется от 23 до 53 лет, - сообщил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса капитан Келли Мунис, отвечая на вопросы журналиста CBS News.

По данным полиции Лос-Анджелеса, выстрелы были слышны с 4 часов дня по местному времени в воскресенье. Позже полиция заявила, что, по их мнению, стрельба произошла возле бейсбольных полей в окрестностях парка. Произошедшая стрельба было результатом спора между несколькими людьми.

Полиция заявила, что, по их мнению, стрелявших могло быть несколько, хотя точное число не было названо.

Со слов представителя полиции, на месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.