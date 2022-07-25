Стремоусов: Киев не помешает референдуму о вхождении Херсона в состав РФ

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что администрация Киева не сможет помешать проведению референдума в регионе.

25 июля сотрудник временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины, выполняющие приказы Киевского режима, не в состоянии помешать проведению референдума о присоединении Херсонщины к составу России.

По мнению Стремоусова, скорый референдум в Херсонской области пройдёт исключительно в правовом поле, после чего регион присоединится к РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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