Стремоусов: Киев не помешает референдуму о вхождении Херсона в состав РФ
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что администрация Киева не сможет помешать проведению референдума в регионе.
25 июля сотрудник временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины, выполняющие приказы Киевского режима, не в состоянии помешать проведению референдума о присоединении Херсонщины к составу России.
По мнению Стремоусова, скорый референдум в Херсонской области пройдёт исключительно в правовом поле, после чего регион присоединится к РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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