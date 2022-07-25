Гривна выводится из оборона в Херсонской области с заменой на российский рубль
Замглавы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе полностью выводится из оборота гривна.
Утром понедельника сотрудник ВГА Херсона Кирилл Стремоусов публично заявил, что в регионе полностью выводится из оборота украинская гривна с её одновременной заменой на российский рубль. Ранее Стремоусов сообщил, что период перехода Херсонщины с гривны на рубль займёт около четырёх месяцев, однако этот процесс завершится досрочно.
К текущему моменту в Херсонской области уже выдаются пенсии и зарплаты в российских рублях, а в магазинах циркулируют как гривны, так и рубли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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