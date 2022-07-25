Американский генерал Милли заявил об увеличении агрессии со стороны авиации Китая

Высокопоставленный офицер армии США сообщил Financial Times, что за последние пять лет Китай стал все более агрессивным, если речь идет перехватах военных самолетов и проведении опасных маневров в воздухе.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что Китай «перехватывает» американские военные самолеты и корабли и в этом отношении Соединенные Штаты рассчитываютт на Канаду, Австралию, Японию и других партнеров США.

«Количество самолетов, перехваченных китайцами на море и в воздухе, значительно увеличилось за пять лет», — сказал Милли Financial Times и Associated Press на борту самолета во время полета с визитами в Индонезию и Австралию.

Он добавил, что китайские военные стали «заметно более агрессивными в этом конкретном регионе».

Милли отказался сообщить подробности об общем количестве инцидентов, но сказал, что количество опасных перехватов — например, когда китайский истребитель приблизился к американскому самолету — увеличилось «в равной пропорции».

Было неясно, в какой степени это увеличение было вызвано реакцией Китая на растущую активность США в регионе.