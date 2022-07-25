ТАСС: референдум о вхождении Херсона и Запорожья в состав РФ пройдёт в один день

Издание ТАСС сообщило, что референдумы о присоединении Херсона и Запорожья к составу России пройдут в один день осени.

Утром 25 июля российское информационное агентство "ТАСС" сообщило, что во временной администрации Запорожской области допустили проведение референдумов о вхождении Херсона и Запорожья в состав России в один день.

По данным ВГА Запорожской области, референдум о присоединении региона к России пройдёт в первой половине сентября, и вероятнее всего, в тот же день пройдёт аналогичный референдум на Херсонщине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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