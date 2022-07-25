Скабеева прокомментировала экономию газа в Германии: какой-то каменный век

Российская телеведущая в программе "60 минут" высмеяла ситуацию экономии газа в Германии, считая, что они поступают смешно, наигранно и неразумно.

В этом году в Европе будет холодно. Никто больше не отрицает этот факт. Германия уже подготовила целый пакет мер, направленных на экономию газа.

Конечно, это не могло не позабавить российских журналистов. Ольга Скабеева назвала европейскую экономику "каменным веком" и посоветовала покончить с этим.

Напомним, что начиная с лета Германия начала активно экономить газ, чтобы пережить зимний сезон. Эта проблема возникла из-за прекращения поставок газа из России в европейские страны. Стоимость топлива стала невероятно высокой, к тому же российские власти требуют, чтобы платежи производились в российских рублях.

Ситуация усугубилась в июле, когда начался ремонт газопровода "Северный поток–1".

Большую ложку дегтя в бочку меда внесла и Еврокомиссия, которая объявила об энергетическом кризисе и объявила, что необходимо пережить холодное время без российского газа. Это привело к экстренной экономии ресурсов. Жители Германии даже пересмотрели порядок принятия душа.

Власти Германии рекомендуют снизить температурный режим в домах на несколько градусов на несколько градусов, а также поддерживать микроклимат в квартире за счет остаточного тепла печей и плит.

"Какой-то каменный век, в который прямо сейчас возвращается Евросоюз", - сказала Скабеева в программе "60 минут".