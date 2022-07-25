В польском пансионате погиб 6-летний ребенок из Украины
В Малопольском воеводстве Польши скончался мальчик из Украины. 6-летний ребенок упал с балкона.
Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось, сообщает tvp.info.
Трагическое происшествие произошла в пансионате в местечке Щава. Ребенок выпал с балкона третьего этажа, упал на твердую поверхность и получил серьезные травмы.
Были вызваны службы - скорая помощь, полиция и пожарная охрана.
"На место происшествия также был вызван вертолет Польской санитарно-спасательной службы. Однако спасатели к работе так и не приступили, так как до их приезда врач констатировал смерть ребенка", - сообщил Бартош Издебски из пресс-службы Главного управления полиции в Кракове, которого цитирует портал gazetakrakowska.pl.
Как сообщает портал sadeczanin.info, в пансионате, где произошла трагедия, находятся в том числе украинские беженцы, которые приехали в Польшу после начала российской специальной военной операции.
Опубликовано: Николай Скира
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