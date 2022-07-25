Kayhan: в Иране указали на разницу внешней политики России и Запада
Советник лидера Ирана Али Акбар Велояти утверждает, что внешняя политика России более мудрая, нежели западная.
В понедельник утром советник духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти дал интервью изданию Kayhan, где заявил, что Россия и иранское государство никогда не подписывали никаких соглашений о дружбе, однако Москва проводит здравомыслящую политику в отношении официального Тегерана.
По мнению Велояти, Россия осуществляет гораздо более мудрую внешнюю политику, нежели её западные конкуренты. Также Али Акбар Велояти утверждает, что подобное поведение Москвы способствует становлению России, Китая и Ирана как трёх главенствующих в Азии государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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