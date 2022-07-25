Еврокомиссия призвала страны ЕС готовится к прекращению поставок газа из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила страны Европы о возможном прекращении прокачки газа из России.

25 июля утром глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что страны Европейского союза должны быть готовы к том, что Россия полностью прекратит прокачку собственного газа в европейские государства.

По мнению фон дер Ляйен, Москва рано или поздно поручит прекратить подачу газа в Европу, и от подготовки стран ЕС к таким мерам зависит выживаемость западных стран.