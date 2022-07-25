Илон Маск опроверг новость о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина

Илон Маск сообщил, что у него нет романа с супругой одного из сооснователей Google Сергея Брина.

Утром понедельника американский предприниматель Илон Маск сообщил, что у него не было и нет любовных взаимоотношений с супругой сооснователя корпорации Google Сергея Брина Николь Шэнахан.

Днём ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что один из лидеров компании Google Сергей Брин подал на развод с Шэнахан из-за того, что та якобы встречалась с Илоном Маском.