Илон Маск опроверг новость о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина
Илон Маск сообщил, что у него нет романа с супругой одного из сооснователей Google Сергея Брина.
Утром понедельника американский предприниматель Илон Маск сообщил, что у него не было и нет любовных взаимоотношений с супругой сооснователя корпорации Google Сергея Брина Николь Шэнахан.
Днём ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что один из лидеров компании Google Сергей Брин подал на развод с Шэнахан из-за того, что та якобы встречалась с Илоном Маском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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