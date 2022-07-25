Миллиардер Сергей Брин развелся со своей женой из-за ее измены с Илоном Маском

В последнее время репутация основателя Tesla изрядко пошатнулась: сначала стало известно о внебрачных детях, а теперь об интрижке с замужней.

Один из самых богатых людей на планете, сооснователь компании Google Сергей Брин официально развелся со второй женой Николь Шанахан. Пара разошлась без скандалов и публичного выяснения отношений, сообщает Вумен.ру.

Пользователи Сети замерли в ожидании интимных подробностей, но их постигло разочарование. Как выяснилось, Брин и Шанахан еще до свадьбы заключили брачный договор, согласно которому финансовые вопросы решили в присутствии своих адвокатов и без лишней шумихи.

Николь и Сергей повстречались в 2017 году, вскоре родилась дочь Хлоя. В браке пара прожила всего три года.

Оказалось, что причина развода - в измене. Со ссылкой на The Wall Street Journal издание сообщает, что Брин и Шанахан разошлись из-за Илона Маска, с которым у Николь осенью 2021 года якобы был «короткий роман».

А Брин узнал об этом не захотел прощать предательства. К слову, он же и познакомил Шанахан и Маска. Сооснователя Google с производителем электрокаров и космических кораблей связывала давняя дружба. Глава Tesla часто бывал в доме Брина.

В 2008 году сооснователь Google даже предоставил Маску порядка 500 тысяч долларов для Tesla, а в благодарность за эту услугу в подарок получил уникальный внедорожник.

Как стало известно, Брин настаивает на совместной опеке над ребенком.