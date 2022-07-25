ФСБ: контрразведка России помогла уничтожить военные объекты Украины
В ФСБ РФ сообщили об участии контрразведки в ликвидации украинских военных объектов.
Федеральная служба безопасности РФ уведомляет, что действия российских контрразведчиков поспособствовали ликвидации ряда украинских военных объектов ввиду оперативной игры контрразведки армии России. В военных кругах игрой контрразведки принято называть успешные действия, во время которых планы противника раскрываются заблаговременно и используются против него же.
Также в ФСБ России утверждают, что ведомство пресекло попытки ВСУ угнать российские военные самолёты в одно из государств-членов Европейского союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
ФСБ: контрразведка России помогла уничтожить военные объекты Украины
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Евросоюз намерен принять закон о максимальных температурах на рабочих местах
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля