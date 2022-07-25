ФСБ: контрразведка России помогла уничтожить военные объекты Украины

В ФСБ РФ сообщили об участии контрразведки в ликвидации украинских военных объектов.

Федеральная служба безопасности РФ уведомляет, что действия российских контрразведчиков поспособствовали ликвидации ряда украинских военных объектов ввиду оперативной игры контрразведки армии России. В военных кругах игрой контрразведки принято называть успешные действия, во время которых планы противника раскрываются заблаговременно и используются против него же.

Также в ФСБ России утверждают, что ведомство пресекло попытки ВСУ угнать российские военные самолёты в одно из государств-членов Европейского союза.