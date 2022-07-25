В Хабаровске мошенники прикрываясь подставными роженицами получили 20 миллионов рублей

В Хабаровске раскрыли преступную схему мошенников, которые, прикрываясь подставными роженицами, получили до 20 миллионов рублей.

Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева, 25 июля.

Со слов представителя полиции, преступной группировкой заведовала 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница.

Преступная схема заключалась в том, что подозреваемые вступали в сговор с жительницами города. Те, в свою очередь, под видом матерей направлялись в ЗАГС города Хабаровска за выдачей свидетельств о якобы рождении ребёнка. А участницы группировки, выступая как свидетели, подтверждали слова женщин.

За несуществующих детей женщины получали социальные выплаты. Большая часть которых уходила организатором группировки. Так, с января 2020 по ноябрь 2021 фигурантками дела удалось собрать около 20 миллионов рублей.

Всего органами следствия по данному делу было установлено 23 эпизода. Данное преступление было квалифицированно органами правопорядка по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В соответствии с максимальной санкцией, предусмотренной этой статьей, фигуранткам дела грозит лишение свободы до 10 лет.