В Великобритании кандидат на место Джонсона призвал создать международный альянс против Китая

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат на пост премьер-министра пообещал закрыть 30 институтов Конфуция, созданных в Англии и финансируемых Китаем.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, возможный приемник Бориса Джонсона, выступил в воскресенье с серьезными обвинениями в адрес Китая, который он назвал «величайшей долгосрочной угрозой» для Соединенного Королевства.

Сунак обвинил Китай в «краже наших технологий и проникновении в наши университеты». Он заявил, что выступает против своей соперницы в гонке за место на Даунинг-стрит Лиз Трасс, которая находясь во главе британской дипломатии, не решилась ужесточить тон в отношении Пекина.

Риши Сунак пообещал закрыть 30 институтов Конфуция, созданных в Соединенном Королевстве. Эти учреждения, финансируемые китайским правительством, нацелены на популяризацию китайского языка и культуры, но некоторые консервативные депутаты обвиняют их в том, что их используют в пропагандистских и шпионских целях.

В своем заявлении он считает, что китайцы «поддерживают путинское фашистское вторжение на Украину, покупая ее нефть, и пытаются запугать своих соседей, в том числе Тайвань».

«Они обременяют развивающиеся страны непреодолимым долгом и используют его для конфискации их активов или угрожают им дипломатическим оружием», — заявил Сунак: «Они пытают, задерживают и подвергают идеологической обработке своих людей, особенно в Синьцзяне и Гонконге, в нарушение прав человека. Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским предприятиям и государственным учреждениям необходимую им кибербезопасность».

Риши Сунака высказался за создание международного альянса, подобного НАТО, для защиты от технологических атак со стороны Китая, развития поддержки MI5 (британской внутренней разведки), для «противодействия китайскому промышленному шпионажу» и предотвращению поглощения Китаем компаний в ключевых секторах экономики.