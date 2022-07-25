ФСБ РФ заявило о предотвращении операции Украины по угону самолетов из России
Федеральная служба безопасности России распространила заявление о том, что военная разведка Украины пыталась организовать хищение российских самолетов, но данная попытка была пресечена.
По словам представителей ведомства, сотрудники украинской военной разведки подготовили операцию по хищению самолетов, принадлежащих Военно-космическим силам России. Подчеркивается, что Украина разрабатывала и проводила данную операцию под кураторством специалистов из НАТО.
Сотрудники украинского ГРУ (Главного управления разведки — данное ведомство относится к Министерству обороны Украины) проводили вербовку среди российских летчиков, предлагая им деньги и гражданство одной из европейских стран в обмен на то, что они перелетят воздушную границу и посадят российские военные самолеты на аэродромах, подконтрольных Украине.
Как заявили в ФСБ, сотрудники украинского разведывательного ведомства и спецслужб, а также те, кто оказывал им содействие в реализации планов по угону российских самолетов, уже установлены.
Опубликовано: Алексей Гладкий
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
Азарёнок: Европа хочет Лукашенко
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Российский летчик рассказал, что ему предлагала украинская разведка за угон самолета
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля