ФСБ РФ заявило о предотвращении операции Украины по угону самолетов из России

Федеральная служба безопасности России распространила заявление о том, что военная разведка Украины пыталась организовать хищение российских самолетов, но данная попытка была пресечена.

По словам представителей ведомства, сотрудники украинской военной разведки подготовили операцию по хищению самолетов, принадлежащих Военно-космическим силам России. Подчеркивается, что Украина разрабатывала и проводила данную операцию под кураторством специалистов из НАТО.

Сотрудники украинского ГРУ (Главного управления разведки — данное ведомство относится к Министерству обороны Украины) проводили вербовку среди российских летчиков, предлагая им деньги и гражданство одной из европейских стран в обмен на то, что они перелетят воздушную границу и посадят российские военные самолеты на аэродромах, подконтрольных Украине.

Как заявили в ФСБ, сотрудники украинского разведывательного ведомства и спецслужб, а также те, кто оказывал им содействие в реализации планов по угону российских самолетов, уже установлены.