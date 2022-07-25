Украинская разведка хотела подкупить российского летчика с целью угнать самолет
Украинская разведка планировала возможность угнать российские самолеты Су-24, Ту-22М3 и Су-34.
ФСБ России 25 июля заявила, что украинская военная разведка пообещала одному из российских летчиков заплатить два миллиона долларов за угон боевого самолета.
Ведомство опубликовало кадры оперативной съемки, где слышно предложение украинского разведчика.
Федеральная служба безопасности утверждает, что ей удалось сорвать операцию Главного управления разведки Минобороны Украины, которой руководит НАТО.
Ведомство пишет, что российская контрразведка провела оперативную игру с украинской разведкой и получила данные, которые позволили ей уничтожить военные объекты ВСУ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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