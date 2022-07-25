Телефонные мошенники, воровавшие деньги у пенсионеров, были задержаны милицией в Минске

В городе Минске милицией было задержано двое молодых курьеров, промышлявших телефонным мошенничеством.

Такая информация поступила 5 июля, из Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ранее, в поле зрения правоохранителей попали двое молодых минчан 22 и 28 лет, работавшие курьерами и одновременно промышлявшие телефонным мошенничеством. Замысел преступников заключался в том, чтобы вести людей в заблуждение фейковой информацией о пострадавших родственниках, а затем выпросить обманутых пенсионеров перевести деньги на банковский счёт. Потом данные деньги они переводили в криптовалюту.

"За несколько дней двое пенсионеров передали задержанным 8,3 тыс. на лечение якобы попавших в ДТП родных", сообщается на канале МВД.

По данным милиции, некоторые потерпевшие переводили деньги злоумышленникам, зная точную информацию о якобы пострадавших родственниках.

Зачастую именно такие престарелые, доверчивые люди становятся жертвами "вишинга".

"Вишинг" представляет собой метод мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию, выманивают конфиденциальную информацию или денежные средства у потерпевших.

По данному происшествию, следователями было возбуждено в отношении фигурантов уголовные дела за мошенничество в крупном размере.

Фигурантам данного дела грозит до семи лет лишения свободы.