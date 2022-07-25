Военная разведка Украины предложила российскому летчику 2 000 000 USD за угон самолета

ФСБ России опубликовала скриншоты переписки представителей украинских спецслужб с российскими военными летчиками, в которых предлагались деньги за угон самолета.

Согласно планам Киева, российский летчик должен был угнать самолет, принадлежащий Военно-космическим силам России, и посадить его на территории, подконтрольной Украине. За эту акцию летчику было обещано денежное вознаграждение в сумме 2 миллиона долларов США, а также гражданство одной из европейских стран.

Представители ФСБ России сообщили, что данная операция готовилась военной разведкой Украины при непосредственном участии и кураторстве сотрудников спецслужб НАТО.

На данный момент с украинской стороны не последовало никаких комментариев по поводу инцидента. Представители Североатлантического альянса также пока не прокомментировали эту информацию. Предполагается, что со стороны Министерства обороны России будет сделано соответствующее заявление.