Член СПЧ выступил против переименования Киевского вокзала в Брянский
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов осудил идею переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский.
Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов 25 июля высказался против предложения переименовать Киевский вокзал в Брянский.
Он сказал, что подобное переименование уподобит Россию тем людям, которые проявляют антироссийскую ненависть.
Он сказал, что сейчас в мире наблюдается тренд ненавидеть русских. Он сказал, что ему следуют человекоподобные особи с запудренными мозгами.
Накануне депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов заявил о необходимости переименовать Киевский вокзал в Брянский.
Данное предложение сегодня получит мэрия Москвы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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