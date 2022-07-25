Член СПЧ выступил против переименования Киевского вокзала в Брянский

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов осудил идею переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский.

Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов 25 июля высказался против предложения переименовать Киевский вокзал в Брянский.

Он сказал, что подобное переименование уподобит Россию тем людям, которые проявляют антироссийскую ненависть.

Он сказал, что сейчас в мире наблюдается тренд ненавидеть русских. Он сказал, что ему следуют человекоподобные особи с запудренными мозгами.

Накануне депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов заявил о необходимости переименовать Киевский вокзал в Брянский.

Данное предложение сегодня получит мэрия Москвы.