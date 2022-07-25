ФСБ России предотвратила операцию ГУР Украины по угону российских самолетов
Украина намеревалась угнать несколько российских боевых самолетов, но операция сорвалась.
Украинская разведка готовилась провести специальную операцию по угону боевых самолетов российских войск.
Для этого планировалось завербовать российских пилотов, которым предлагалось по 2 миллиона долларов за угон одного самолета.
Для угона рассматривались три модели российских боевых машин: Су-24, Су-34, а также Ту-22М3.
При этом в ходе "вербовки" украинцы выдали места дислокации своих точек ПВО и аэродромов.
Опубликовано: Николай Скира
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