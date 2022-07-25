Урсула фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок российского газа в Европу
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рано или поздно поставки российского газа в Европу прекратятся.
Как заявила фон дер Ляйен, Европа должна быть готова к любому развитию событий, и тот факт, что когда-нибудь поставки российского газа в Европу будут полностью остановлены, сомнений не вызывает.
Это заявление главы Еврокомиссии последовало на фоне временных ограничений поставок голубого топлива по газопроводу «Северный поток», что обусловлено необходимостью текущего ремонта и профилактических работ. Помимо прочего, газопровод нуждается в установке турбины, которая находилась на плановом обслуживании в компании Siemens, и возврат которой в Россию значительно задержался по причине введенных Западом санкций.
Со своей стороны, представители России утверждают, что поставки газа в Европу будут осуществляться бесперебойно, если Запад сам не будет чинить этому искусственных препятствий в виде санкций.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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