По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рано или поздно поставки российского газа в Европу прекратятся.

Как заявила фон дер Ляйен, Европа должна быть готова к любому развитию событий, и тот факт, что когда-нибудь поставки российского газа в Европу будут полностью остановлены, сомнений не вызывает.

Это заявление главы Еврокомиссии последовало на фоне временных ограничений поставок голубого топлива по газопроводу «Северный поток», что обусловлено необходимостью текущего ремонта и профилактических работ. Помимо прочего, газопровод нуждается в установке турбины, которая находилась на плановом обслуживании в компании Siemens, и возврат которой в Россию значительно задержался по причине введенных Западом санкций.

Со своей стороны, представители России утверждают, что поставки газа в Европу будут осуществляться бесперебойно, если Запад сам не будет чинить этому искусственных препятствий в виде санкций.