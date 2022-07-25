Расследователь Bellingcat* Грозев участвовал в операции по угону российских самолетов

Ведущий расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев помогал украинской разведке организовать угон российских самолетов.

ФСБ России 25 июля заявило, что главное управление разведки Минобороны Украины пыталось угнать российские самолеты Су-24, Ту-22М3 и Су-34 путем подкупа пилота.

В сообщении говорится, что в операции по угону участвовал Христо Грозев, сотрудник издания Bellingcat*, внесенного в реестр СМИ-иноагентов.

Российское силовое ведомство сообщило, что благодаря оперативной игре получило данные, с помощью которых Вооруженные силы России нанесли удар по нескольким украинским объектам.

Согласно данным ФСБ, Грозев переписывался с координатором, который нашел двух девушек, которые передали курьеру четыре тысячи долларов, предназначенные для летчика в качестве аванса за угон самолета.