Расследователь Bellingcat* Грозев участвовал в операции по угону российских самолетов
Ведущий расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев помогал украинской разведке организовать угон российских самолетов.
ФСБ России 25 июля заявило, что главное управление разведки Минобороны Украины пыталось угнать российские самолеты Су-24, Ту-22М3 и Су-34 путем подкупа пилота.
В сообщении говорится, что в операции по угону участвовал Христо Грозев, сотрудник издания Bellingcat*, внесенного в реестр СМИ-иноагентов.
Российское силовое ведомство сообщило, что благодаря оперативной игре получило данные, с помощью которых Вооруженные силы России нанесли удар по нескольким украинским объектам.
Согласно данным ФСБ, Грозев переписывался с координатором, который нашел двух девушек, которые передали курьеру четыре тысячи долларов, предназначенные для летчика в качестве аванса за угон самолета.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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