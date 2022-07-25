Welt: США оказывают экономическое давление на Германию во время кризиса

Издание Die Welt сообщило, что США давят на Германию в экономическом плане, когда страна переживает крупнейший финансовый кризис.

В понедельник журналист немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар сообщил, что правительство Соединённых Штатов целенаправленно давит на Германию в экономическом ключе, зная, что ФРГ переживает крупнейший финансовый кризис. По мнению Штраубхаара, США, ранее спонсировавшие становление феномена "немецкого экономического чуда", начинают ставить ультиматумы Берлину.

Томас Штраубхаар уверен, что сейчас Вашингтон пытается склонить Германию на свою сторону, заставив отказаться от союза с Китаем. В противном случае США не будут оказывать ФРГ не только экономическую, но и военную помощь, считает журналист Welt.