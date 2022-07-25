Борис Марцинкевич дал оценку стоимости российского газа для Европы

Известный российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич прокомментировал как будут развиваться "тепловые" отношения России и Европы: как будет назначена цена на отопительный сезон.

По словам эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича стоимость на газ для Европы будет практически одинаковой июльскому уровню спотовой биржи.

«Газпром» на сегодняшний момент значительно получает прибыль от продаж газа в европейские страны, несмотря на то, что объем поставок снизился. Также Марцинкевич напомнил, что исходя из постановления Стокгольмского арбитража, спотовая биржа на 83% определяет цену российского газа для европейцев, однако с большим опозданием в три месяца.

Поэтому, еще в июне, газ европейцы покупали примерно по ценам весенних прайсов, когда случился настоящий рекорд по весенним контрактам.

Исходя из общепринятых постановлений ценообразования российского газа для Евросоюза, есть вероятность, что в холодное время года европейцы получат газ поповышенным тарифам в контрактах с «Газпромом». Основная проблема сформировалась после проведения ремонтных работ «Северного потока – 1», а также событиями на норвежских месторождениях, которые сопроводились авариями на СПГ-заводах в США.

Помимо этого большая жара и разногласия с поставщиками, приводят к тому, что Европе тепло вылетит в хорошую копейку.

«Неминуемые проишествия, ремонты, забастовки привели Европу к совсем неблагопритному исходу. Уверен, что это еще не конец. С чем можно поздравить, европейцев», – заявил Марцинкевич на YouTube-канале.