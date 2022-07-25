Российские знаменитости объявили бойкот Галкину
От известного российского ведущего и юмориста Максима Галкина отвернулись коллеги по сцене и телевидению.
Комика Максима Галкина, покинувшего Россиию, не поддерживают коллеги. Единственным, кто не отвернулся от артиста, стал композитор Игорь Николаев и певец, который и раньше был верным другом.
Муж самой известной в РФ исполнителницы Аллы Пугачевой поделился фотографиями своего семейства в своих соцсетях. Отреагировал на публикации только Николаев, поставив лайк под записью.
Подписчики посчитали подобное поведение коллег Максима по цеху объявлением бойкота артисту.
Где же многочисленные друзья? Остался только Николаев. Остальные - крысы, спрятавшиеся в страхе.
Галкин покинул родину с началом спецоперации в Украине. Находясь за границей, юморист не раз высказывался нелестно в адрес российских властей относительно соседнего государства и жителей своей родной страны.
Первое время звёздная чета проживала в Израиле, по городам которого комик успешно гастролировал. После знаменитости со своими детьми Лизой и Гарри перебрались в Латвию.
В Юрмале артисты тесно общаются с известной в России латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
Недавно появилась информация, что звёздное семейство не вернётся на родину, а будет проживать в США.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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