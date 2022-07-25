ГУР Украины предложило $2 млн лётчику ВКС России за угон самолёта
Сотрудники Главного управления разведки при Минобороны Украины попытались склонить российского лётчика к угону самолёта ВКС России.
Российский лётчик военно-космических сил сообщил ФСБ, что представители разведки Украины предлагали ему 2 миллиона долларов и $4 тысячи авансом за угон самолёта ВКС РФ. Также украинские разведчики предложили вывезти его семью в страны Евросоюза и выдать ему и жене паспорта ЕС.
По данным ФСБ России, сотрудники ГУР Украины хотели угнать такие российские самолёты как Су-24, Су-34 и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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