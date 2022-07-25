ГУР Украины предложило $2 млн лётчику ВКС России за угон самолёта

Сотрудники Главного управления разведки при Минобороны Украины попытались склонить российского лётчика к угону самолёта ВКС России.

Российский лётчик военно-космических сил сообщил ФСБ, что представители разведки Украины предлагали ему 2 миллиона долларов и $4 тысячи авансом за угон самолёта ВКС РФ. Также украинские разведчики предложили вывезти его семью в страны Евросоюза и выдать ему и жене паспорта ЕС.

По данным ФСБ России, сотрудники ГУР Украины хотели угнать такие российские самолёты как Су-24, Су-34 и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 