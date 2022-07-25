Звезда Comedy Woman рассказала, как её попросили с проекта

Экс-участница известного юмористического шоу Comedy Woman Тамара Турава рассказала о том, как её "слили" с проекта.

Экс-участница популярной телевизионной передачи Comedy Woman Тамара Турава ушла из проекта незадолго до его закрытия. Актриса поведала, по какой причине это произошло и какие взаимоотношения царили между сотрудниками шоу.

Знаменитости уверена, что причина закрытия программы кроется в постоянных конфликтах внутри коллектива. Артистка призналась, что ее саму просто-напросто "слили" с проекта.

Началось всё с того, что Наталья Еприкян - один из создателей юмористического шоу, стала активно намекать на то, Тураве пора покинуть известный проект. Тамара уверяет, что до её сведения было доведено, что средств из бюджета недостаточно для выступления.

Даже желание юмористки работать даром оценено не было.

Говорю: "Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так". Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила.

Турава также сообщила, что незадолго до того, как её попросили с проекта, ей был предложен очень неудачный сценарий. Закономерностью стало то, что зрители выступление не оценили.

Позднее артистке удалось выяснить, что над провальным сценарием работал не сценарист, а администратор.