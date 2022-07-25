Российский летчик рассказал, что ему предлагала украинская разведка за угон самолета

Российский военный летчик рассказал, что ему предлагали спецслужбы Украины за предательство и угон самолетов.

Федеральная служба безопасности России 25 июля заявила, что сорвала совместную операцию НАТО и Украины по краже российских самолетов.

Летчик в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что с ним связался человек и предложил ему большую сумму за угон техники на территории Украины.

Сначала он подумал, будто это шутка, но затем осознал, что имеет дело с украинскими спецслужбами и НАТО.

Летчик сказал, что угон самолетов бы показал его негативное отношение к российской спецоперации на Украине и подтолкнуть других летчиков к предательству страны.

Летчик добавил, что кроме денег ему предлагали паспорта европейских государств.

Ранее сообщалось, что за угон самолетов летчику хотели заплатить два миллиона долларов.