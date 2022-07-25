Немецкие министры поехали в Киев обсудить проблемы украинских беженцев и привезли дрон-разведчик

Министр внутренних дел Нэнси Фазер и министр социальных дел Хубертус Хейл прибыли в понедельник с визитом в Украину.

Для Фазер и Хейла это первый визит в Украину. Планируются встречи с украинскими чиновниками, от глав смежных министерств до мэра Киева.

Переговоры будут сосредоточены на восстановлении правозащитной и социальной инфраструктуры. К примеру, министры планируют обсудить, как можно восстановить полицейские участки, пожарные команды, спасательные службы и гражданскую защиту в стране.

На встрече Фазер и главы МВД Украины Монастырского также должны быть обсуждены вопросы комплексной кибербезопасности, контрабанды оружия, разминирования и криминалистического сопровождения в расследовании военных преступлений.

Гости из ФРГ привезли электрогенераторы и беспилотник для воздушной разведки.

Переговоры Хайля и министра социальной защиты Украины Свириденко касаются положения украинских беженцев — их статуса и перспектив в Германии, а также вариантов их возвращения в Украину.

С 24 февраля в центральном реестре иностранцев Германии было зарегистрировано более 915 000 военных беженцев. По данным Федерального министерства внутренних дел, 890 605 человек были гражданами Украины (по состоянию на 19 июля).

Украинцы могут въезжать в Германию со своими документами без подачи заявления. В частности, те, кто останавливается у друзей или родственников в Германии и изначально не обращается за какой-либо государственной помощью, не фигурируют ни в одной официальной статистике.

Несколько месяцев назад Европейский Союз решил впервые активировать так называемую директиву о массовом притоке, чтобы принять военных беженцев из Украины. Это предусматривает, что те, кто ищет защиты, не должны подавать заявление о предоставлении убежища, а сначала получают вид на жительство на один год и могут работать. Возможно продление до трех лет.

Почти две трети беженцев из Украины, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев ФРГ, составляют девушки и женщины (65,7%). Среди взрослых три четверти составляют женщины -75,6 % , а мужчины - 23,9%.

339 799 человек (37,1 процента) составляют дети и молодые люди в возрасте до 18 лет, многие из которых учатся в начальной школе (от 6 до 11 лет: 129 503 человека). 120 154 зарегистрированных беженца в возрасте от 12 до 17 лет. 69 022 человека старше 64 лет (7,5%).