Моисеев продолжает тесно общаться с Пугачёвой: подробностями поделился арт-директор артиста

Директор исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох поведал о том, что артист не собирается прекращать общаться со своей подругой Аллой Пугачёвой, всячески оказывая той поддержку.

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил, что певец по-прежнему находится в тёплых отношениях с Аллой Борисовной.

Примадонна поддерживала коллегу и друга, когда того сразил удар, продолжая действовать в том же духе. Знаменитости частенько звонят друг другу, беседуют о делах семейных, прошлом, сцене, не касаясь вопросов, которые могут вызвать конфликт.

Арт-директор исполнителя утверждает, что Моисеев намерен, прибыв в Юрмалу, обязательно встретиться со своей приятельницей, с которой они давно не виделись.

Также Горох говорит, что артиста огорчает тот негатив, который вылился на голову именитой певицы.

А вообще Моисеев очень переживает за семью Аллы Борисовны, ему неприятен этот поток негатива, что сейчас на них льется.

Напомним, что ранее сообщалось, что в конце июля Моисеев планирует покинуть РФ, чтобы как следует отдохнуть на территории Латвии.

Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной и с Лаймой. Но только на месяц - о переезде речи не идет.

Кроме этого, артист опроверг сведения, появившиеся в сети, о том, что он передаёт свою недвижимость в Юрмале дочери Пугачёвой Кристине Орбакайте.