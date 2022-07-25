Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно состыковался с космической станцией КНР

Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно состыковался с строящейся китайской космической станцией.

Как сообщило китайское государственное телевидение в понедельник, «Вэньтянь» пришвартовался к станции, получившей название «Тяньгун» (Небесный дворец), примерно через 13 часов после старта накануне.

Вместе с базовым модулем «Тяньхэ», запущенным в прошлом году, китайский форпост в космосе теперь состоит из двух зон. Трое астронавтов, находящихся в настоящее время на станции, вошли в новый модуль вскоре после стыковочного маневра.

Ожидается, что третий модуль будет отправлен в космос и установлен в октябре. Планируется еще один пилотируемый полет, возможно, в декабре. Затем шесть космонавтов должны временно остаться на космической станции. Т-образная станция, которая в конечном итоге будет весить 66 тонн, должна быть достроена к концу года и начнет работать в штатном режиме.