Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно состыковался с космической станцией КНР
Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно состыковался с строящейся китайской космической станцией.
Как сообщило китайское государственное телевидение в понедельник, «Вэньтянь» пришвартовался к станции, получившей название «Тяньгун» (Небесный дворец), примерно через 13 часов после старта накануне.
Вместе с базовым модулем «Тяньхэ», запущенным в прошлом году, китайский форпост в космосе теперь состоит из двух зон. Трое астронавтов, находящихся в настоящее время на станции, вошли в новый модуль вскоре после стыковочного маневра.
Ожидается, что третий модуль будет отправлен в космос и установлен в октябре. Планируется еще один пилотируемый полет, возможно, в декабре. Затем шесть космонавтов должны временно остаться на космической станции. Т-образная станция, которая в конечном итоге будет весить 66 тонн, должна быть достроена к концу года и начнет работать в штатном режиме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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