Известный российский спортсмен Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье Кабардино-Балкарии и погиб

Он совершал поход с группой единомышленников, тело бронзового призера РФ по вольной борьбе уже поднято с ущелья горы Бука-Баши.

Тело бронзового призера РФ по вольной борьбе, члена сборной Санкт-Петербурга Ахмеда Жилетежева обнаружено в ущелье горы Бука-Баши Кабардино-Балкарии, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, Ахмед Жилетежев был в походе с группой туристов, когда произошло несчастье. В Кабардино-Балкарию спорстмен приехал на сборы, и решил при этом совершить восхождение на гору.

По данным спасателей, туристическая группа со спортсменом не регистрировала свой маршрут. Соответственно, не был предупрежден и проводник.

Жилетежев в итоге сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. Тело спортсмена уже доставлено в ближайший от места трагедии поселок.

Факт смерти Ахмеда подтвержден также Федерацией спортивной борьбы Санкт-Петербурга.