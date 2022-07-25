Известный российский спортсмен Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье Кабардино-Балкарии и погиб
Он совершал поход с группой единомышленников, тело бронзового призера РФ по вольной борьбе уже поднято с ущелья горы Бука-Баши.
Тело бронзового призера РФ по вольной борьбе, члена сборной Санкт-Петербурга Ахмеда Жилетежева обнаружено в ущелье горы Бука-Баши Кабардино-Балкарии, сообщает СтарХит.
Как уточняет издание, Ахмед Жилетежев был в походе с группой туристов, когда произошло несчастье. В Кабардино-Балкарию спорстмен приехал на сборы, и решил при этом совершить восхождение на гору.
По данным спасателей, туристическая группа со спортсменом не регистрировала свой маршрут. Соответственно, не был предупрежден и проводник.
Жилетежев в итоге сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. Тело спортсмена уже доставлено в ближайший от места трагедии поселок.
Факт смерти Ахмеда подтвержден также Федерацией спортивной борьбы Санкт-Петербурга.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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