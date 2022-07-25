Япония запретила импорт золота из России с 1 августа
Правительство Японии приняло документ, запрещающий импорт золота из России с 1 августа.
Министерство финансов Японии 25 июля сообщило о том, что запрет на импорт золота из России вступит в силу 1 августа.
Ранее, 5 июля, из-за спецоперации России в Украине правительство Японии запретило импорт российского золота.
За последние пять месяцев Япония присоединилась к санкциям Запада против России и ввела собственные ограничения.
В данный момент японские санкции распространяются на 507 человек из России, а также на 253 лиц из Луганской народной и Донецкой народной республик.
Правительство Японии ввело ограничения против 200 российских компаний и учреждений, в том числе против самых крупных банков в РФ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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