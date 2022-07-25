Офис Зеленского сообщил о прибытии польских танков PT-91 Twardy в Украину

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что польские танки PT-91 Twardy уже находятся в Украине.

Утром 25 июля глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Польша перебросила свои боевые танки PT-91 Twardy на территорию Украины, ввиду чего ВСУ могут вести танковое наступление с применением новой техники.

Польские боевые танки PT-91 Twardy являются модификацией стандартного советско-российского танка Т-72, который и сейчас стоит на вооружении армии России.