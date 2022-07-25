Бабкина устроила грандиозный скандал на "Славянском базаре"

Известная исполнительница народных песен Надежда Бабкина устроила скандал на "Славянском базаре" в Витебске, когда Евгений Гор потерпел поражение в рамках музыкального фестиваля.

Известная ещё в СССР и РФ певица Надежда Бабкина устроила скандал на витебском музыкальном фестивале "Славянский базаре" в 2004 году. Причиной тому послужил проигрыш её подопечного Евгения Гора, который был одним из главных претендентов на победу.

Исполнительница народных песен оказывала помощь своему протеже во время проведения конкурса, а тот сумел заработать 206 баллов. Но удача отвернулась от Гора, так как другому участнику песенного состязания Юрию Ефимову посчастливилось опередить соперника на 5 баллов, одержав победу.

Такое положение вещей никак не устроило Надежду Георгиевну, вызвав гнев знаменитости.

Известная артистка разругалась в пух и прах со всеми членами жюри, покинув Витебск, где проходило культурное событие.

Тогда исполнительница дала обещание никогда не посещать больше "Славянский базар", но через некоторое время снова прибыла на фестиваль, не вспоминая про обиды.

Ранее сообщалось, что на театр Бабкиной "Русская песня" в суд подали сёстры Шукшины.

Иск против заведения культуры был подан Ольгой Шукшиной и внебрачной дочерью покойного режиссера Екатериной. Родственницы обвинили театр в том, что у него закончилась лицензия на демонстрацию постановки "Калина Красная" по одноименной картине фильму их знаменитого родственника.