В Магадане суд приговорил к пожизненному заключению убийцу, который заколол четырех человек

Суд присаженных города Магадана приговорил к пожизненному заключению убийцу, который зверски заколол четырех человек.

По делу о четырех убийствах суд присяжных города Магадан вынес обвинительный приговор Сергею Швачичу. Его приговорили к пажизненному заключению в местах лишения свободы, сообщается в репортаже Комсомольской правды.

В канун нового 2019 года полицией Магадана в одной из квартир города было обнаружено три человеческих трупа. В ходе следственно-оперативных мероприятий органы правопорядка вышли на подозреваемого. Им оказался житель Магадана Сергея Швачич.

На допросе подозреваемый дал признательные показания. По его словам, хозяина квартиры он убил из-за неясного конфликта, второго мужчину - при самообороне, а девушку - как свидетеля. Позже от своих слов он отказался.

Также Сергей признался ещё в одном убийстве.

На место предпологаемого нахождения тела выехала полиция. Там, в холодильнике указанной квартиры было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.

Отсидев в СИЗО продолжительное время, Сергею Швачичу было предъявлено обвинение в совершении убийства четырех лиц, а также в двух кражах и грабеже.

На суде убийца вел себя спокойно и уверено, что, однако, не спасло его от обвинительного приговора.