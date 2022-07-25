В Магадане суд приговорил к пожизненному заключению убийцу, который заколол четырех человек
Суд присаженных города Магадана приговорил к пожизненному заключению убийцу, который зверски заколол четырех человек.
По делу о четырех убийствах суд присяжных города Магадан вынес обвинительный приговор Сергею Швачичу. Его приговорили к пажизненному заключению в местах лишения свободы, сообщается в репортаже Комсомольской правды.
В канун нового 2019 года полицией Магадана в одной из квартир города было обнаружено три человеческих трупа. В ходе следственно-оперативных мероприятий органы правопорядка вышли на подозреваемого. Им оказался житель Магадана Сергея Швачич.
На допросе подозреваемый дал признательные показания. По его словам, хозяина квартиры он убил из-за неясного конфликта, второго мужчину - при самообороне, а девушку - как свидетеля. Позже от своих слов он отказался.
Также Сергей признался ещё в одном убийстве.
На место предпологаемого нахождения тела выехала полиция. Там, в холодильнике указанной квартиры было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.
Отсидев в СИЗО продолжительное время, Сергею Швачичу было предъявлено обвинение в совершении убийства четырех лиц, а также в двух кражах и грабеже.
На суде убийца вел себя спокойно и уверено, что, однако, не спасло его от обвинительного приговора.
Опубликовано: Марчик Артём
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