Певец Эмин Агаларов вновь сошелся с бывшей женой Аленой Гавриловой

Официальный брак звезды и его второй супруги оказался недолгим: всего два года. О причинах расставания пара не распространялась.

42-летний Emin (Эмин Агаларов) в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал, что вернулся к экс-жене Алене Гавриловой. По его словам, это случилось год назад, но пара скрывала факт примирения.

«Это правда, мы снова вместе больше года», — цитирует Эмина Вокруг ТВ. Пара живет вместе, вместе воспитывает дочку Афину, которой в этом году исполнится 4 года.

Официальный брак Эмина и его второй жены Алены оказался недолгим: всего два года. О причинах расставания Агаларов не распространялся. Не делилась подробностями и Алена.

В прошлом году в ходе интервью Ксении Собчак Агаларов признался, что всему виной его «радикальный» характер, которому присуща порой безосновательная ревность.

Также ранее певец и бизнесмен рассказывал, что обе его бывшие жены общаются между собой - более того, Эмин даже с ними обеими вместе ездил в отпуск. Но все это - ради детей: от Лейлы Алиевой у Эмина два 13-летних сына Михаил и Али.

С дочерью президента Азербайджана музыкант был в браке с 2006-го и по 2015-й. По словам Эмина, они расстались потому, что не были счастливы вместе, а имитировать семейную жизнь не хотели.