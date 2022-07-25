Певец Эмин Агаларов вновь сошелся с бывшей женой Аленой Гавриловой
Официальный брак звезды и его второй супруги оказался недолгим: всего два года. О причинах расставания пара не распространялась.
42-летний Emin (Эмин Агаларов) в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал, что вернулся к экс-жене Алене Гавриловой. По его словам, это случилось год назад, но пара скрывала факт примирения.
«Это правда, мы снова вместе больше года», — цитирует Эмина Вокруг ТВ. Пара живет вместе, вместе воспитывает дочку Афину, которой в этом году исполнится 4 года.
Официальный брак Эмина и его второй жены Алены оказался недолгим: всего два года. О причинах расставания Агаларов не распространялся. Не делилась подробностями и Алена.
В прошлом году в ходе интервью Ксении Собчак Агаларов признался, что всему виной его «радикальный» характер, которому присуща порой безосновательная ревность.
Также ранее певец и бизнесмен рассказывал, что обе его бывшие жены общаются между собой - более того, Эмин даже с ними обеими вместе ездил в отпуск. Но все это - ради детей: от Лейлы Алиевой у Эмина два 13-летних сына Михаил и Али.
С дочерью президента Азербайджана музыкант был в браке с 2006-го и по 2015-й. По словам Эмина, они расстались потому, что не были счастливы вместе, а имитировать семейную жизнь не хотели.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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