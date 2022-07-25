Офис Зеленского сообщил о прибытии польских танков на Украину

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украину были доставлены польские танки PT-91 Twardy.

Руководить офиса украинского лидера Владимира Зеленского 25 июля написал в своем Telegram-канале о том, что польские боевые танки уже находятся на территории Украины.

Ранее стало известно, что польское правительство предоставит Украине самоходные гаубицы, дроны, танки, комплектующие для истребителей, минометные установки и так далее.

Ермак написал, что танк PT-91 Twardy уже на Украине, и поблагодарил польскую сторону.

Россия поставляет всем странам, которые поставляют оружие Украине, дипломатические ноты.

Сергей Лавров говорил, что, поставляя оружие Украине, страны НАТО играют с огнем.