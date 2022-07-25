Офис Зеленского сообщил о прибытии польских танков на Украину
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украину были доставлены польские танки PT-91 Twardy.
Руководить офиса украинского лидера Владимира Зеленского 25 июля написал в своем Telegram-канале о том, что польские боевые танки уже находятся на территории Украины.
Ранее стало известно, что польское правительство предоставит Украине самоходные гаубицы, дроны, танки, комплектующие для истребителей, минометные установки и так далее.
Ермак написал, что танк PT-91 Twardy уже на Украине, и поблагодарил польскую сторону.
Россия поставляет всем странам, которые поставляют оружие Украине, дипломатические ноты.
Сергей Лавров говорил, что, поставляя оружие Украине, страны НАТО играют с огнем.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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